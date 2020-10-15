Врач объяснил, как выбрать хорошего стоматолога

Медик отметила, что лучше с осторожностью отнестись к молодым врачам. Можно довериться стоматологу, если опыт его работы составляет не менее трех лет. Она напомнила, что направление дантиста многопрофильное, поэтому выбирать специалиста стоит исходя из целей лечения.

«Если доктор делает все работы сразу, то есть он и ортопед, и хирург, и терапевт в одном лице — к такому врачу лучше не обращаться. Стоматология активно развивается и хорошим доктором может быть только специалист, который сконцентрирован на своей направленности», — уточнила Лахтина.

Помимо прочего, нужно заострить внимание на том, где работает врач. Доктор, который ценит свой труд, будет стараться найти себе более престижное место работы. Также о квалификации стоматолога помогут узнать сертификаты о прохождении дополнительного обучения. Как правило грамотные медики постоянно посещают курсы, мастер-классы, лекции, конгрессы. Часто сертификаты выкладываются на сайтах стоматологических клиник.

При личной встрече нужно посмотреть на состояние кабинета. Все инструменты должны быть стерильными и храниться в крафт-пакетах, а самому врачу обязательно носить средства индивидуальной защиты.