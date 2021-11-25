Врач объяснил, как спастись от непрошенных советов

Психолог Ксения Аверс в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что такое «бабулинг». Она объяснила также, как бороться с этим столь неприятным явлением.

«Бабулинг» — это смесь от «буллинг» и «бабушка». Это непрошенные советы от старших товарищей о том, как правильно жить», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что подобное поведение практикуют не только бабушки, но и многие представители старшего поколения. Такие люди могут нарушать личные границы, задавая вопросы про будущих детей или же наличие пары. Чаще всего такое поведение является проявлением скрытой агрессии.

Из-за советского воспитания многие люди старшего поколения в России довольно часто практикуют такой способ общения. Специалист посоветовала не вступать с такими людьми в перепалку и не проявляться агрессию. Попытки дать непрошенные советы стоит пресекать, мягко объясняя человеку, что вы не желаете продолжать разговор на эту тему.

Специалист подчеркнула также, что вопросы по поводу детей могут задать вам и на собеседовании. Работодатели имеют право получить данную информацию, однако задавать подобные вопросы стоит в корректной форме.