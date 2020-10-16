Врач объяснил, как сберечь психику ребенка на дистанционном обучении

Он отметил, что переход на удаленку может плохо повлиять на эмоциональное состояние детей, которые привыкли посещать учебное учреждение и общаться там с друзьями.

«Если человека, тем более ребенка, выдернуть из привычной жизни, в данном случае из школьной, и посадить дома — это травмирующая ситуация для молодой неустойчивой психики. Ведь что такое школа? Это не только место, где ребенок получает образование — это в первую очередь общение со сверстниками», — пояснил специалист.

Чтобы избежать возможных негативных последствий для психики, нужно создать дома для ребенка максимально комфортную ситуацию. По словам Менделевича, важны четкий режим дня и полноценный сон. Делать уроки необходимо в одно и то же время. Родители должны выделить чаду время на игр, физических упражнений и общения с родственниками. Врач посоветовал максимально доступно объяснить ребенку, что происходящее является вынужденной мерой.

Член Комитета Госдумы рассказал, что предложил разработать на государственном уровне специальную программу по охране психического здоровья. Как он считает, поддержка нужна не только детям и людям, склонным к разного рода расстройствам, но и медикам в период пандемии. Менделевич заявил, что Минздрав поддерживает такую инициативу. Он уверен, что примерно через год-два эта программа может быть реализована.