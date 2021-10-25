Врач объяснил бесполезность длительных ковидных ограничений высокой заразностью коронавируса

Вводить жесткие ковидные ограничения на долгий срок бесполезно из-за высокой заразности коронавируса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с „дельта"-штаммом, — прорывная инфекция, то есть прорвется в любую щель и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался. <…> По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны», — объяснил Поздняков.

По словам собеседника, если воспитанников детских садов и школ сейчас отправить по домам, то это поможет разгрузить больницы и снизить темп распространения заболевания, однако потом ситуация станет прежней.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября. Такое решение руководство страны приняло на фоне ухудшения эпидемической обстановки. В некоторых регионах эту меру ввели с 25 октября. Российские вузы уже перешли на дистанционное обучение, а школьникам продлили каникулы.