25 декабря 2023, 10:35
Врач Нилова: после 40 лет необходимы плановые посещения кардиолога
Врач Оксана Нилова назвала возраст, после наступления которого необходимо более внимательно относится к здоровью сердца. Об этом сообщил RuNews24.ru.
По словам эксперта, плановые посещения кардиолога нужно начинать людям старше 40 лет.
Реклама
«Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40+, и также пациентки с ранней менопаузой — они больше всего рискуют», — добавила специалист.
Она отметила, что при отягощенной наследственности и сердечно-сосудистых заболеваниях следует обращаться к медицинскому осмотру еще раньше.
Врачи
Реклама
Реклама