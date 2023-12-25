Общество 25 декабря 2023, 10:35 Врач Нилова: после 40 лет необходимы плановые посещения кардиолога

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Врач Оксана Нилова назвала возраст, после наступления которого необходимо более внимательно относится к здоровью сердца. Об этом сообщил RuNews24.ru.

По словам эксперта, плановые посещения кардиолога нужно начинать людям старше 40 лет.

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«Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40+, и также пациентки с ранней менопаузой — они больше всего рискуют», — добавила специалист.

Она отметила, что при отягощенной наследственности и сердечно-сосудистых заболеваниях следует обращаться к медицинскому осмотру еще раньше.