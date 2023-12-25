Общество 25 декабря 2023, 10:37 Врач Нилова назвала курение и ожирение факторами риска развития болезней сердца

Читать 360tv в

Курение, ожирение, артериальная гипертония и метаболический синдром способны спровоцировать появление болезней сердца. Об этом рассказала кардиолог Оксана Нилова в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, отсрочить развитие недуга позволит минимизация факторов риска. Для этого следует регулярно посещать доктора и начать вести здоровый образ жизни.

Реклама

Нилова отметила, что именно грамотная терапия затормозит развитие осложнений.