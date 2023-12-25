Общество 25 декабря 2023, 10:34 Врач Нилова: халатное отношение к самочувствию может обернуться развитием болезни сердца

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Кардиолог Оксана Нилова рассказала о причинах развития проблем с сердцем, которые лишь косвенно связаны с течением заболевания. Так, к осложнениям способно привести халатное отношение к самочувствию, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, человек может просто проигнорировать характерные симптомы, к которым в том числе относятся одышка, отеки, утомляемость и учащенное сердцебиение.

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«Наша задача — отреагировать на этого пациента и максимально затормозить развитие, когда мы знаем предвестники заболевания — ранние факторы риска», — подчеркнула врач.

Однако порой недуг прогрессирует из-за низкой осведомленности доктора. В таком случае есть вероятность получить неверный диагноз, пояснила Нилова.