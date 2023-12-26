26 декабря 2023, 17:13
Врач Ниязов: отбор в космонавты не имеет различий для мужчин и женщин
Врач по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов рассказал, как отбирают специалистов в отряд космонавтов. К мужчинам и женщинам выдвигают одинаковые требования, отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, представительницы прекрасного пола также должны доказать, что обладают необходимыми качествами.
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«Космический корабль один, ложементы (специальные конструкции — прим. ред.) в них тоже стандартные. Нет у нас никаких специальных поблажек для девушек», — пояснил Ниязов.
Он также отметил, что будущие космонавты должны иметь устойчивую психику, склонность к лидерству и способность работать в команде.
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