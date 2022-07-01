Врач-невролог Кузьмин дал советы, как уберечь детей от жары

Детский врач-невролог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Дмитрий Кузьмин заявил, что долгое нахождение на жаре не приветствуется, особенно это касается детей. О том, как спасаться от такой погоды, написала «Общественная служба новостей».

По словам медика, ни в коем случае нельзя оставлять детей в салоне автомобиля в жаркую погоду. Даже за незначительный промежуток времени ребенок может получить тепловой удар или потерять сознание.

«В жаркую погоду очень важно правильно одевать малыша. Выбирайте светлую одежду из натуральных тканей, не забывайте о головном уборе. Также важно всегда иметь при себе жидкость — питьевую воду, компоты, морсы», — добавил невролог.

Что касается младенцев, тут важно, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи во время прогулки. Также родители должны следить за тем, чтобы ребенок не был укутан и не перегревался.

Врач советует положить охлаждающий контейнер под матрас ребенка, а также давать ему воду из расчета 30-50 миллилитров на килограмм веса.