Общество 25 марта 2024, 13:40 Врач Неврюзина: мультфильмы и видеоигры могут вызывать головную боль у детей

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В последнее время наблюдается рост числа обращений с жалобами на головную боль у детей. Причина недуга порой связана с образом жизни ребенка. Об этом рассказала невролог Галина Неврюзина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, неприятные ощущения могут быть вызваны долгим нахождением в неправильной позе перед экраном телевизора или монитором компьютера.

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«Зачастую это сопровождается множественными зрительными раздражителями, такими как мелькание ярких картинок, вспышек», — пояснила врач.

По ее словам, продолжительные просмотр мультфильмов и прохождение видеоигр приводят к переутомлению нервной системы. Как результат — реакция в виде головной боли.