Врач Нетесов предложил наблюдать за вернувшимися из стран, где есть оспа обезьян

Нужно установить наблюдение за теми, кто вернулся из поездок в страны, в которых были зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян. Таким мнением с RT поделился эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» (HealthNet) врач Сергей Нетесов.

«Главным критерием заражения является пребывание в пандемичной стране, в той, где это заболевание встречается, и более того, пребывание в этой стране с посещением джунглей, нахождением там в течение продолжительного времени и тесным контактом с грызунами и обезьянами», — сказал врач.

Он добавил, что при подозрении на заболевание следует не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу. Заболевших нужно помещать в карантинные боксы до полного выздоровления.