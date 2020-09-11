В Ростове произошел конфликт между женой пациента и врачом из-за бахил и видеосъемки. Дело дошло до суда, который вынес неожиданное решение. «360» спросил обе стороны, как они относятся к вердикту.

Врач пришла на вызов к пациенту и отказалась надевать бахилы. Жену пациента Анастасию такое поведение сильно возмутило. Началась перепалка, которая попала на видео. В результате состоялся суд, в котором выиграла фельдшер. Она обвинила девушку в распространении видео без ее согласия и получила возмещение морального ущерба.

«Буду обжаловать решение. Ситуация довольно неоднозначная. Честно говоря, легкий шок от этого решения», — заявила «360» ответчица.

Девушка уверена, что в этой ситуации была неправа именно медик: «Врач нам с порога хамила, это не отражено, потому что съемку не сразу начали вести».

Ответчица рассказала, что они в суде показали все документы и рассказали все подробно: «У меня муж был после операции, это нигде не говорится. Операция была серьезная, было рассечение на копчике. Он в то время ходил на перевязки».

«Я не могу с грязными руками и без соблюдения гигиены допустить медика оказывать ему помощь. Поэтому попросила фельдшера надеть бахилы», — вспоминает собеседница. Она рассказала, что все было приготовлено к приходу врача: чистое полотенце, стул, бахилы. Но врач якобы грубо отнеслась к пациенту и по-хамски отказалась надевать бахилы.

«Это что такое? Бахилы? Тебе надо, обувай их», — цитирует ответчица слова медика.

Я пошла за телефоном, чтобы это заснять. Чтобы обратить внимание соответствующих органов на поведение медика ответчица.

Собеседница отметила, что врач видела, что ее снимают. Перепалка длилась еще несколько минут, после чего врач покинула квартиру и после заявила в поликлинике, что от вызова отказались. Как оказалось, в тот момент у мужа была высокая температура, им пришлось вызвать скорую и ждать еще час: «Мы с такой ситуацией столкнулись впервые в жизни. Нам всегда попадались вежливые врачи».

Но суд принял сторону врача, которая обвинила ответчицу в распространении видео в Сети, и обязал ответчицу выплатить 30 тысяч рублей за моральный ущерб.

Как рассказала «360» сама врач Ирина, она очень довольна результатом: «Исходом я в любом случае довольна, потому что суд признал меня правой. Компенсация для меня была непринципиальной».

«Суть конфликта — это видеосъемка и распространение ее без моего письменного согласия, что является нарушением ФЗ», — сообщила Ирина.

С их стороны извинений не было. Они, наоборот, говорили, что я не оказала помощь, хотя это не доказано. Суть процесса была в другом врач Ирина.

«Сама ответчик в суд ни разу не явилась. Она действовала через адвоката», — вспоминает врач. Также врача вызвало руководство и спросило об увиденном: «На меня за 16 лет ни одной даже устной жалобы нет». Начальство встало на сторону женщины и поддержало ее.