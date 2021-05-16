Врач назвал симптомы «смертельного квартета»

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала метаболический синдром «смертельным квартетом» и рассказала, какие симптомы стоят за этим понятием. Оказалось, метаболический синдром может грозить даже инвалидностью.

Под метаболическим синдромом (МС) понимают определенный набор нарушений. Среди них висцеральное ожирение, повышенный уровень глюкозы, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена и повышение уровня артериального давления, пояснила она в своем блоге в Instagram.

Недавно к ним добавилась гиперурикемия, то есть повышение уровня мочевой кислоты, а также нарушение свертывающей системы крови. Диагноз «метаболический синдром» теперь ставится, если у человека есть как минимум два вышеперечисленных признака.

«Надо сказать, что любой из этих симптомов в запущенном состоянии может довести человека до инвалидности, а в комплексе такая вероятность увеличивается на порядок и становится практически неизбежной», — предупредила Павлова.

Самым лучшим способом лечения метаболического синдрома, по ее словам, является уменьшение жировой ткани в организме, а также необходимо подключать препараты, которые помогут купировать последствия МС. То есть будут снижать давление, улучшать показатели холестерина.

«В любом случае после сброса лишнего жира состояние пациента очень сильно улучшится и велика вероятность, что часть препаратов можно будет отменить», — заключила врач.