Врач назвала признак, по которому комары выбирают жертву нападения

Комары не имеют особых предпочтений при выборе своих жертв, связанных с комплектацией или группой крови. Единственное. что может иметь для них значение — толщина кожи. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

«На самом деле у комаров включается как бы „тепловизор“ — они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», — сказала врач.

Она также прокомметировала устоявшееся мнение о том, что комары якобы любят кусать пьяных. По словам врача, хотя алкоголь временно расширяет сосуды, конкретной связи с тем, что состояние опьянения непременно приведет к укусам, нет.

Что касается толщины кожи, то она может влиять не только на частоту укусов, но и на их последствия. У людей с тонкой кожей они будут особенно заметны и они станут активно чесаться. Врач рекомендует держать себя в руках и не расчесывать место укуса.

Ярцева подчеркнула, что укусы комаров стоит предотвращать с помощью специальных аэрозолей и спреев.