Врач назвала домашних животных самыми опасными переносчиками бешенства
Врач-инфекционист Елена Малинникова предупредила ИА Nation News, что самыми опасными переносчиками бешенства могут стать домашние животные, которые могут подхватить его от диких зверей.
«Наибольшая опасность для городского населения возникает, когда люди начинают выезжать на дачи вместе с домашними животными», — обратила внимание собеседница информагентства.
Она заметила, что питомцы, гуляя по территории дачи, могут встретиться с белками, ежами и прочей дичью, а затем стать источником инфекции.
Кроме того, не стоит кормить диких животных, которые выходят к автотрассам, привлеченные скопившимся мусором. Люди также могут подхватить от них инфекцию.
«Был случай, когда мужчина увидел у дороги лису, решил снять с нее шкуру и подцепил инфекцию. Год назад человек умер от бешенства, заразившись, когда сунул руку в рабочую перчатку, где находилась летучая мышь», — поделилась Малинникова.