Врач назвала домашних животных самыми опасными переносчиками бешенства

«Наибольшая опасность для городского населения возникает, когда люди начинают выезжать на дачи вместе с домашними животными», — обратила внимание собеседница информагентства.

Она заметила, что питомцы, гуляя по территории дачи, могут встретиться с белками, ежами и прочей дичью, а затем стать источником инфекции.

Кроме того, не стоит кормить диких животных, которые выходят к автотрассам, привлеченные скопившимся мусором. Люди также могут подхватить от них инфекцию.

«Был случай, когда мужчина увидел у дороги лису, решил снять с нее шкуру и подцепил инфекцию. Год назад человек умер от бешенства, заразившись, когда сунул руку в рабочую перчатку, где находилась летучая мышь», — поделилась Малинникова.