Врач назвал возможные сроки хранения куличей

Психолог, диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил сайту телеканала «Звезда», как долго хранятся пасхальные куличи.

По словам Полякова, купленные в магазине куличи хранятся от 48 часов до трех суток. Что касается натуральных куличей домашнего производства, то они хранятся в течение 24 часов.

Специалист объяснил, что срок хранения зависит от количества консервантов и технологии производства. Отмечается, что при этом в потреблении выпечки нет так называемых «безопасных» норм.

«В любом случае, это промышленный крахмал (в куличах — Прим. ред.), который очень быстро превращается в сладкое, соответственно, в быстрые углеводы», — заметил собеседник издания.

Он предупредил, что рано или поздно избыточное потребление быстрых углеводов может привести к нарушению углеводного обмена.

«То есть, это и инсулинорезистентное состояние, и сахарный диабет», — продолжил специалист, обозначив, что это может привести к диабету и ожирению.

Он добавил, что порция в 70-80 граммов считается безопасной для организма.