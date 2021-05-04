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    04 мая 2021, 10:27

    Врач назвал возможные сроки хранения куличей

    Артур Блянихов

    Психолог, диетолог, эндокринолог Антон Поляков объяснил сайту телеканала «Звезда», как долго хранятся пасхальные куличи.

    Врач назвал возможные сроки хранения куличей

    По словам Полякова, купленные в магазине куличи хранятся от 48 часов до трех суток. Что касается натуральных куличей домашнего производства, то они хранятся в течение 24 часов.

    Специалист объяснил, что срок хранения зависит от количества консервантов и технологии производства. Отмечается, что при этом в потреблении выпечки нет так называемых «безопасных» норм.

    «В любом случае, это промышленный крахмал (в куличах — Прим. ред.), который очень быстро превращается в сладкое, соответственно, в быстрые углеводы», — заметил собеседник издания.

    Он предупредил, что рано или поздно избыточное потребление быстрых углеводов может привести к нарушению углеводного обмена.

    «То есть, это и инсулинорезистентное состояние, и сахарный диабет», — продолжил специалист, обозначив, что это может привести к диабету и ожирению.

    Он добавил, что порция в 70-80 граммов считается безопасной для организма.