Врач назвал условие победы над коронавирусом

«Если в популяции людей 95 процентов устойчивы к конкретному возбудителю, то циркуляция этой инфекции прекращается. Потому что, по теории вероятностей, если только один из 20 может стать источником инфекции и передать его дальше», — написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, через какое-то время иммунитет к любому вирусу появляется у большинства жителей какого-либо региона, где делают вакцину или есть уже переболевшие.

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 мая началось массовое бесплатное тестирование на коронавирус нового типа, но тест теперь будет проходить по-другому. Выявлять вирус будут через наличие антител с помощи иммуноферментного анализа.