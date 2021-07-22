Врач назвал симптомы постотпускного синдрома

Многие люди после отпуска сталкиваются с трудностями на работе. Выполнение привычных задач занимает больше времени, мучает усталость, наваливается апатия. Все это может быть проявлением постотпускного синдрома, рассказал «360» главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин.

Специалист обратил внимание на то, что совсем иначе человек может ощущать себя после отпуска не только в моральном, но и в физическом плане. Это логично, ведь во время длительного отдыха жизнь начинает идти по более расслабленному ритму. Сон становится дольше, меняется режим питания. Добавляются возможные перелеты.

После отпуска происходит возвращение в привычные рамки, хотя организм уже успел адаптироваться к другим условиям. Снова приходится вставать по будильнику, увеличивается нагрузка. Все это стресс для организма.

«Стресс приводит к тому, что в организме вырабатывается гормон стресса кортизол. Любая стрессовая реакция приводит к тому, что человек может испытывать мышечные напряжения, мышечные спазмы», — объяснил он.

Из-за этого, по словам врача, у человека могут возникнуть головные боли, в том числе головные боли напряжения, возможно повышение артериального давления.

«Соответственно, основные жалобы, которые человек будет предъявлять врачу-терапевту в поликлинике, — это усталость, головные боли, повышенная раздражительность плюс мышечный спазм, боли в мышцах», — перечислил Масякин.