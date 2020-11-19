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    19 ноября 2020, 18:19

    Врач назвал самые опасные места на Ямале во время пандемии

    Артур Блянихов

    Доктор медицинских наук, врач-профилактолог Сергей Токарев рассказал ИА Ura.ru, какие места в ЯНАО являются самыми опасными во время пандемии.

    По словам специалиста, повышенную опасность несут общепиты, поскольку там посетители находятся без масок. Также есть риск подхватить инфекцию в отеле, так как люди снимают в номерах маски и могут остановиться там надолго. Кроме того, опасность представляет и общественный транспорт.

    «Всех ненужных путешествий сейчас надо избежать. Это однозначная рекомендация», — подытожил собеседник информагентства.