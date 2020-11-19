Врач назвал самые опасные места на Ямале во время пандемии

По словам специалиста, повышенную опасность несут общепиты, поскольку там посетители находятся без масок. Также есть риск подхватить инфекцию в отеле, так как люди снимают в номерах маски и могут остановиться там надолго. Кроме того, опасность представляет и общественный транспорт.

«Всех ненужных путешествий сейчас надо избежать. Это однозначная рекомендация», — подытожил собеседник информагентства.