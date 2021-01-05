Врач назвал самые частые травмы россиян в новогодние праздники

«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные со всевозможной пиротехникой, а также падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо на свежем воздухе при активном времяпрепровождении», — поделился собеседник.

Катулин добавил, что в пьяном состоянии можно упасть с высоты, сломать руку, ногу или удариться головой. Не исключены травмы и во время активного отдыха. Врач посоветовал не забывать об аптечке во время выезда на природу.

«Там должны быть гемостатики (лекарственные средства, способствующие остановке кровотечений) и банальные вещи для иммобилизации — то есть для того, чтобы можно было самостоятельно зафиксировать поломанную конечность и спокойно доехать до медицинского учреждения либо вызвать скорую помощь», — добавил травматолог.

Ранее терапевт Людмила Лапа посоветовала всем в новогодние праздники проверить, есть ли в домашней аптечке аспирин и сорбенты — основные средства, которые помогут разжидить кровь после переедания и злоупотребления спиртным и снять интоксикацию.