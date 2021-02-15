Врач назвал риски от тканевых масок

Тканевая маска не защищает от коронавируса, в отличие от медицинской. Зато первая может привести к изменениям носоглотки и воспалению кожи. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков.

В эфире радиостанции «Вести.FM» он заявил о том, что тканевые маски не фильтруют воздух так, это делают медицинские.

«Эта маска 100 раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет», — подчеркнул он.

Тимаков добавил, что неопреновые маски тоже могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса. Он добавил, что нет никакой необходимости носить одновременно две маски. По мнению врача, достаточно носить трехслойную медицинскую маску.

На прошлой неделе Тимаков заявил о том, что масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая-июня. Так он отреагировал на желание властей Чечни и Удмуртии разрешить жителям ходит без масок. Рамзан Кадыров объявил о том, что носить маски в общественных местах можно будет по желанию. Однако в Удмуртии уже отказались от этой идеи. Масочный режим там будет, как и прежде, обязательным.