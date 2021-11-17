Врач назвал рекордно низкий вес выжившего недоношенного младенца

Врач-неонатолог Анна Левадная рассказала NEWS.ru о статистике по рождению недоношенных детей в России и в мире. Она указала на то, что такие дети выживают в большом проценте случаев.

По словам Левадной, в России около 6-8% детей рождаются недоношенными. В целом в мире раньше срока появляется на свет примерно каждый 10-й младенец.

«Часто окружающие неправильно воспринимают этот термин [недоношенный ребенок], используют его в качестве оскорблений. Это совершенно обычный термин, такие имеют хороший прогноз, вырастают полноценными людьми. Минимальные критерии для выхаживания в России — это 500 граммов и выше. Обычно минимальный срок — 22−23 недели. В мире рекорд — 21 неделя, около 240 граммов», — рассказала врач.