Врач назвал распространенное заболевание, при котором нельзя садиться за руль

При ОРВИ россиянам следует временно отказаться от вождения автомобиля, поскольку при заболевании частично нарушается внимание и пропадает тактильная чувствительность. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что речь идет об остром течении ОРВИ и соответствующими симптомами: головная боль, повышенная потливость, температура и интоксикация.

«Если же просто тонзиллит или воспаленное горло, то ничего страшного тут нет», — заявил Кондрахин.

Медик напомнил пункт ПДД, в котором говорится, что при плохом самочувствии водитель не имеет права садиться за руль.

«К таким состояниям может относиться интоксикация, связанная с инфекционными болезнями, слабость или головокружение», — добавил он.

Накануне Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей не спешить со сменой зимней резины на автомобилях, поскольку столбик термометра еще упадет ниже нуля.