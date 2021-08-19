Врач назвал дневную норму потребления яблок

В конце лета — начале осени дневная норма употребления яблок составляет до 300 граммов, рассказала кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко. В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок.

«Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов — это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье», — пояснила Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

Слишком много яблок есть не стоит, предупредила врач, иначе у человека пропадет аппетит и кроме этого фрукта он не сможет ничего съесть. Яблоки таким образом заместят белковые продукты, клетчатку.

Есть яблоки лучше в первой половине дня, чтобы не перегружать пищеварение. В крайнем случае не позднее полдника, отметила Мойсенко.

На пользу яблок их цвет не влияет. Однако, пожилым людям стоит отдавать предпочтение желто-зеленым плодам, поскольку в них меньшее содержание фруктозы.

Совсем необязательно отбрасывать плод с ходом, проточенным личинкой яблонной плодожорки (которую в быту называют червяком), отметила врач.

Мойсенко объяснила, что если яблоко червивое, значит, это хороший плод, не переполненное нитратами, пестицидами. Такое яблоко надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть, отметила врач.

А вот людям с заболеваниями поджелудочной железы и кишечника лучше от употребления яблок отказаться или же есть их только в печеном состоянии.

Существуют продукты, которые могут вызвать у человека привыкание, и как следствие зависимость. Причины такого явления бывают не только психологическими, но и биохимическими. К примеру, серьезную зависимость может вызвать сахар, поэтому его потребление следует строго контролировать. То же самое касается и молочных продуктов. Они хороши в терапевтических дозах из-за содержания лактозы и опиатов естественного происхождения.