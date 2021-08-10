Врач назвал более агрессивными штаммы коронавируса из южных стран

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал ИА Ura.ru, что коронавирус мутирует в более агрессивные вариации в южных странах, где высокая солнечная активность.

«В странах, где вирус меньше живет под воздействием внешних факторов, например, интенсивное воздействие ультрафиолета, у него есть необходимость изменяться. Он становится заразнее и заставляет организм вырабатывать больше своих копий вирусных частиц, истощая ресурсы организма», — уточнил Шунков.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов добавил, что в Индии появилась устойчивая вариация вируса, поскольку это страна с большим количеством людей, поэтому в ней моет возникнуть все, что угодно. Этот факт усугубило то, что власти не приняли строгих противоэпидемических мер.

«А те, что принимались, плохо соблюдались до появления варианта „дельта“», — констатировал собеседник информагентства.