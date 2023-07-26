Общество 26 июля 2023, 17:57 Врач Назоева рассказала, как перестать заедать эмоции Врач Назоева: физическая активность нормализует уровень гормона стресса в организме

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Психолог Светлана Назоева в разговоре с изданием Life рассказала, как перестать снимать стресс с помощью еды. По словам специалиста, иногда заедание эмоций может быть связано с привычками из детства.

Родители могли поощрять сладостями за хорошие оценки, а за плохие, наоборот, отнимать вкусности.

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По словам специалиста, необходимо найти другие способы подпитывать свои чувства. Например, можно позвонить другу, когда одиноко, или же прогуляться с собакой, сделать зарядку или покататься на велосипеде. Назоева напомнила, что физическая активность нормализует уровень гормона стресса в организме.