Врач Наталья Гаврилова рассказала, к чему приводит неправильное использование клавиатуры

Неправильное положение рук при работе с клавиатурой и компьютерной мышью может привести к сдавливанию срединного нерва запястья и туннельному синдрому кисти. Об этом «Газете.ru» рассказала доктор медицинских наук, практикующий врач Наталья Гаврилова.

Синдром впервые проявляется после и во время сна — ощущением покалывания, онемением кисти руки, зудом, болью. Если игнорировать симптомы, дело может дойти до атрофии мышц в кистях рук.

«В таком случае заболевшему становится все труднее выполнять простые функции, например, взять со стола ручку или открыть бутылку. Диагностируют заболевание на основании осмотра врача, а затем МРТ кисти. На МРТ просматривается отек нерва и возможное скопление жидкости вокруг», — рассказала Гаврилова.