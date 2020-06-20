Врач нашел больше вреда, чем пользы в британском лекарстве от COVID-19

Врач-пульмонолог посчитал опасным использовать дексаметазон, чудесные свойства которого так восхваляют в Британии. По его мнению, стероиды вредят иммунной системе, а при легком течении болезни и тем более при профилактике могут нанести вред.

«Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — сказал РИА «Новости» директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Старобин отметил, что стероиды ослабляют иммунную систему, а значит люди, которые их употребляют, могут легче заразиться. У пациентов с легким течением болезни COVID-19 может форсироваться из-за ослабления иммунитета.

В то же время врач отметил, что те, кто уже принимает стероидные препараты для лечения других заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать их прием.

По словам Старобина, в его клинике стероиды для лечения COVID-19 не применяют, поскольку результаты британских медиков требуют дополнительных клинических подтверждений.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал научным прорывом исследование применения стероида дексаметазона для лечения тяжелых больных COVID-19. По оценкам ученых Оксфордского университета, благодаря этому препарату удалось снизить смертность среди пациентов на ИВЛ на одну треть.

Премьер-министр Борис Джонсон посчитал исследование дексаметазона «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.