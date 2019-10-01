Врач-нарколог оценил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином

«Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности (Его главная черта — беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия — прим. ред.)», — пояснил он изданию.

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Он подчеркнул, что доза в 0,69 грамма наркотического вещества слишком мала для «заядлых» наркоманов. Такого количества кокаина им не хватит и на сутки.

«Кокаин — это психостимулятор, действует всего несколько часов, а потом необходима новая доза. У людей употребляющих это называется марафон», — отметил врач.

Он также считает, что есть связь между ее резким похудением после рождения второго ребенка и употреблением запрещенных веществ. Бочкарева при этом ранее хвасталась, что сбросила целых 60 кило при помощи спорта и ограничений в питании.

Казанцев напомнил, что последствия от кокаина очень серьезные. У наркоманов может наблюдаться развитие психоза, паранойи, мании преследования, стойкое нарушение сна, двигательная и речевая суетливость.

«Зависимость от кокаина развивается молниеносно, одной дозы всегда мало. А если кокаин миксуется с алкоголем, как часто делает наш бомонд, все может закончиться остановкой сердца. Кроме того, остановиться на кокаине мало кто может, зачастую пробуют другие наркотики, увеличивают дозы и регулярность», — рассказал Казанцев.

Машину звезды сериала «Счастливы вместе» остановили сотрудники ДПС в субботу, у нее нашли 0,69 грамма кокаина. Медицинское освидетельствование она проходить отказалась. После разбирательства против актрисы возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Она находится под подпиской о невыезде.