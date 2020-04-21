«Ни попить, ни поесть». Врач напомнил об адском труде медиков, борющихся с коронавирусом
Профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко в разговоре с НСН назвал условия труда у врачей жуткими. Сам он не обслуживает коронавирусных больных в силу возраста.
«Общаюсь с коллегами, и условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть», — подчеркнул Карабиненко.
Он считает подобную работу адской и призвал платить за нее «минимум тройной оклад». В то же время принятые для борьбы с распространением коронавируса меры Карабиненко считает верными.
«Ограничивать людей от распространения инфекции надо», — подчеркнул он.
В России, по последним данным, выявили уже 47 121 случай заболевания. С начала эпидемии поправились 3446 пациентов, смертей от COVID-19 по стране 405. Во многих регионах действует режим самоизоляции, а в Москве и Подмосковье ввели пропускной режим. В Московской области до конца апреля для лечения коронавирусной инфекции перепрофилируют 16 больниц.