Общество 20 марта 2024, 12:49 Врач Налда: сон на животе может спровоцировать мигрень и защемление нервов

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Врач Тони Налда рассказал об опасности сна на животе. Такая поза вызывает большую нагрузку на сердце и область поясницы, сообщила «Российская газета».

По словам эксперта, в данном положении тело больше напрягается, чем отдыхает. В результате может произойти защемление нервов. Кроме того, среди последствий — мигрень и неврологические заболевания, добавил сайт Neva.Today.

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Налда также отметил, что в некоторых случаях из-за сна на животе появляются преждевременные морщины.