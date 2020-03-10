Врач: на работе выплатят за отсутствие по больничному листу из-за коронавируса

Галицкая уточнила, что больничные листы по коронавирусу выдаются при обращении в департамент здравоохранения. Пациентам необходимо предоставить декларацию с указанными инициалами, номера удостоверения личности, срока изоляции и дату окончания пребывания.

По ее словам, работодатель не должен увольнять сотрудников, которые вышли на карантин по коронавирусу.

«Работодатель не в праве увольнять или еще как-то ограничивать в правах работников в связи с этим. Также возможность исполнять обязанности дистанционно — это тоже в рамках прав работников. Если же в некоторых случаях требуют больничный лист, но самочувствие у человека отвечает нормам, то посещать поликлинику и вызывать врача на дом абсолютно не обязательно, достаточно позвонить в департамент здравоохранения, и там помогут решить вопрос. Визит в клинику нужен только при недомогании», — заметила Галицкая.

Врач рассказала о различиях между больничным листом из-за коронавируса и обычным.

«Отличие, безусловно, есть, так как медицинская справка является доказательством уважительности причины отсутствия на работе, как и больничный лист, но обычно по ней не оплачиваются дни отсутствия на работе, за исключением этой ситуации с коронавирусом, где полномочия уравнены больничным листом и самоизоляция — необходимый фактор», — пояснила Галицкая.