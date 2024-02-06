Общество 06 февраля 2024, 15:37 Врач Мухина сравнила ценность бананов с пользой дорогостоящих ягод асаи

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Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе бананов, которые называют продуктом счастья. Состояние радости дарят энкефалины, которые синтезируются при употреблении фрукта, отметила эксперт в беседе с Life.

Врач напомнила, что желтые плоды содержат большое количество калия, а также витаминов B1, B2, B6 и железа. Кроме того, они богаты антиоксидантами.

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Мухина подчеркнула, что по ценности бананы можно сравнить с дорогостоящими ягодами асаи.