06 февраля 2024, 15:37
Врач Мухина сравнила ценность бананов с пользой дорогостоящих ягод асаи
Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе бананов, которые называют продуктом счастья. Состояние радости дарят энкефалины, которые синтезируются при употреблении фрукта, отметила эксперт в беседе с Life.
Врач напомнила, что желтые плоды содержат большое количество калия, а также витаминов B1, B2, B6 и железа. Кроме того, они богаты антиоксидантами.
Реклама
Мухина подчеркнула, что по ценности бананы можно сравнить с дорогостоящими ягодами асаи.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама