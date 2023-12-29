29 декабря 2023, 11:36
Врач Мосли: умеренное употребление красного вина улучшает сон и снижает холестерин
Диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе регулярного употребления красного вина. Умеренная доза способна улучшить сон и снизить уровень холестерина в крови, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Mirror.
Врач отметил, что соответствующие сведения подтверждены результатами исследования. Однако эксперт посоветовал не увлекаться напитком. В больших количествах алкоголь приносит вред организму.
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