Общество 29 декабря 2023, 11:36 Врач Мосли: умеренное употребление красного вина улучшает сон и снижает холестерин

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Диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе регулярного употребления красного вина. Умеренная доза способна улучшить сон и снизить уровень холестерина в крови, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Mirror.

Врач отметил, что соответствующие сведения подтверждены результатами исследования. Однако эксперт посоветовал не увлекаться напитком. В больших количествах алкоголь приносит вред организму.