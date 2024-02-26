Общество 26 февраля 2024, 15:36 Врач Морозова: привычка грызть ногти вызвана тревогой и стрессом

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Привычка грызть ногти может быть вызвана стрессом, скукой, нервным напряжением и тревожными состояниями. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Морозова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также привычка может быть признаком перфекционизма, навязчиво-компульсивного или тревожного расстройства. Избавиться от нее поможет поведенческая терапия и использование горьких средств для ногтей.

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В случае с детьми помимо перечисленных методов стоит использовать обучение адаптивным стратегиям для управления стрессом, отметила Морозова.