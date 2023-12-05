Общество 05 декабря 2023, 15:47 Врач Морозова: холодовая крапивница практически не поддается лечению

Читать 360tv в

Холодовая крапивница — реакция организма на низкие температуры, проявляющаяся в виде зудящей сыпи и покраснения кожи. Данное заболевание практически не поддается лечению, рассказала в беседе с Pravda.Ru аллерголог Наталья Морозова.

По ее словам, такой недуг может преследовать человека в течение нескольких лет, а потом внезапно исчезнуть.

Реклама

Врач также добавила, что причина возникновения холодовой аллергии связана с высвобождением гистамина из клеток на морозе. Однако некоторые могут столкнуться с симптомами недуга даже летом, например во время сильного ветра.