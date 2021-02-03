Врач молодежной ХК «Алмаз» спас жизнь женщине на борту самолета

Пассажирке рейса Владивосток — Москва стало плохо во время перелета. Жизнь ей спас врач молодежной хоккейной команды «Алмаз» Евгений Поморов.

Молодежная команда возвращалась выездной серии, уточнили на официальной странице хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь, которую и оказал наш доктор!» — отмечено в сообщении.

Борт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске, где почувствовавшего себя плохо человека передали врачам. После этого самолет продолжил полет по маршруту.

Пресс-атташе «Северстали» («Алмаз» является ее фарм-клубом — примеч. ред.) Глеб Петров уточнил, что во время полета одна из пассажирок пожаловалась на недомогание. У нее упало давление, и начались судороги.

«Она потеряла сознание. Врач „Алмаза“ Евгений Анатольевич Поморов сделал все, чтобы сохранить ее жизнь», — подчеркнул Петров, которого процитировал телеканал «Матч ТВ» в Telegram.