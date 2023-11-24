Общество 24 ноября 2023, 10:56 Врач Мойсенко: дефицит витамина D грозит развитием воспалительных заболеваний

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Обострение хронических заболеваний может указывать на дефицит витамина D в организме. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт назвала данное биологически активное вещество сильным иммуномодулятором. Однако при проблемах с оттоком желчи или слабой микробиоте кишечника есть вероятность, что витамин D усваиваться не будет, добавила специалист.

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По ее словам, здоровый человек способен получить необходимую дозу из продуктов, например из сливочного масла или скумбрии.