Общество 18 декабря 2023, 12:16 Врач Мясников: производство кабачковой икры должно находиться там же, где выращивают овощи

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своей авторской программе, на что нужно обратить внимание при покупке кабачковой икры. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Эксперт посоветовал присмотреться к информации на упаковке полуфабриката. Предприятие, на котором производится продукт, должно находиться там же, где выращивают овощи, пояснил Мясников.

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Он также отметил, что стоит выбирать кабачковую икру с соответствующим норме содержанием сахара, соли и масла.