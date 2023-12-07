Общество 07 декабря 2023, 13:10 Врач Мясников посоветовал включить зимой в рацион продукты с содержанием витамина D

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Человеческий организм нуждается в ежедневной порции витамина D, который помогает поддерживать здоровье костей и иммунной системы. Особенно остро его недостаток ощущается зимой, когда мало солнечного света. Заслуженный врач РФ Александр Мясников посоветовал включить в рацион продукты с содержанием данного вещества, сообщила Общественная Служба Новостей.

Эксперт отметил, что взрослым до 70 лет рекомендуется потребление 600 международных единиц (15 микрограммов) витамина D в день. Та же доза подходит беременным и кормящим. После 71 года — 800 единиц (20 микрограммов).