Врач Мясников пояснил, чем опасен длительный карантин

Мясников уточнил, что на данный момент ситуация в России позволяет не вводить жесткие меры.

«Что мы делаем — это не есть карантин и, наверное, даже не совсем самоизоляция. Принцип карантина в том, чтобы люди не контактировали друг с другом никаким образом, чтобы не передавали инфекцию, но мы же его не соблюдаем. У нас работает общественный транспорт, и на нем врачи, полицейские и продавцы ездят на работу. Так или иначе, у нас в той или иной степени идет отступление от принципа карантина. Насколько мы гибкие в этом отступлении, я не знаю», — пояснил врач.

Он обратил внимание на то, что при выборе мер важно учитывать целый ряд сопутствующих факторов.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется. Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а еще это усугубляется экономическим положением людей. Здесь система сообщающихся сосудов: чем строже карантин, тем больше последствий для психических, медицинских и экономических проблем, но чем меньше карантин, тем больше возможностей по переносу инфекций», — заметил Мясников.