Общество 09 января 2024, 19:12 Врач Мясников: не стоит приступать к активной работе в первый день после праздников

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После продолжительного отдыха на январских праздниках нельзя сразу же погружаться в активную работу. Об этом сообщил врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, сначала нужно настроиться и «выкинуть из головы отдых». После праздников главное — преодолеть себя, сообщил сайт kp.ru.

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«Всегда трудно после путешествий, экскурсий в суету городов и потоки машин возвращаться, просто некуда деться», — отметил Мясников.