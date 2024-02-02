Общество 02 февраля 2024, 13:09 Врач Мясников назвал орехи и виноград главными продуктами для долголетия

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Терапевт Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых продлевает жизнь. Так, виноград снижает вероятность появления инфарктов и инсультов, отметил эксперт на телеканале «Россия 1».

Кроме того, врач посоветовал включить в ежедневный рацион горсть орехов, служащих для организма источником белка. Еще одно свойство — снижение уровня холестерина, подчеркнул специалист.

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Он также посоветовал не забывать о важности овощей и фруктов, добавил сайт Utro.ru.