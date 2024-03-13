Общество 13 марта 2024, 14:21 Врач Мясников: изменение ногтевой пластины у женщин может указывать на анемию

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Главный врач московской больницы Александр Мясников рассказал, о каких болезнях можно узнать по состоянию ногтей у женщин. Продольные полосы на пластине порой свидетельствуют о развитии анемии, заявил эксперт в эфире «России 1».

По его словам, в некоторых случаях измененная форма — признак серьезных проблем с щитовидной железой. Речь идет о таком недуге, как тиреоидит. С данным диагнозом сталкивается каждая четвертая женщина, добавил «ФедералПресс».