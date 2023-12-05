Общество 05 декабря 2023, 16:27 Врач Мисникова посоветовала проверить щитовидку при изменении контуров шеи

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Явные изменения контуров шеи могут указывать на проблемы с щитовидной железой. При определенных заболеваниях она способна увеличиваться в размерах, рассказала эндокринолог Инна Мисникова в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт посоветовала не игнорировать это состояние и обратиться к врачу. Бездействие в такой ситуации негативно отразиться на других органах и системах, объяснила специалист. Так, заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца.