Общество 14 декабря 2023, 11:58 Врач Миронова призвала отказаться от растираний спиртом и уксусом при повышенной температуре

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Терапевт Юлия Миронова рассказала о вреде популярных народных методов лечения простуды. Некоторые из них представляют опасность для организма, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Она посоветовала отказаться от растираний уксусом и спиртом при повышенной температуре тела. Данный способ действительно снижает жар, однако пары этих жидкостей оказывают негативный эффект, пояснила врач.

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По ее словам, не стоит ждать пользы и от водки с перцем. При употреблении спиртного организму придется бороться не только с вирусной инфекцией, но и с алкогольной интоксикацией.