Общество 06 марта 2024, 13:38 Врач Миргородская назвала нехватку витаминов одной из причин близорукости

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Офтальмолог и микрохирург Светлана Миргородская перечислила причины появления близорукости. У детей острота зрения во многом зависит от наследственности, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, миопия также может развиться из-за нехватки полезных веществ в организме. Так, выработка достаточного количества дофамина и витамина D не дает дефекту прогрессировать.

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Еще один фактор — большая зрительная нагрузка на глаза вблизи, добавил сайт kp.ru.