Общество 08 декабря 2023, 14:26 Врач Миневич посоветовала не использовать горчичники при высокой температуре

Читать 360tv в

Горчичники помогают облегчить симптомы простуды, но даже данный народный метод имеет противопоказания. Об этом сообщила врач-аллерголог Юлия Миневич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Специалист посоветовала не использовать горчичники при заболеваниях кожи, высокой температуре и беременности. От такого способа следует отказаться и пациентам со злокачественными образованиями, предупредила врач.

Реклама

По ее словам, важно строго соблюдать правила процедуры. В противном случае горчичники могут вызвать раздражение или ожоги кожи, добавила Общественная Служба Новостей.