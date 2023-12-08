08 декабря 2023, 14:26
Врач Миневич посоветовала не использовать горчичники при высокой температуре
Горчичники помогают облегчить симптомы простуды, но даже данный народный метод имеет противопоказания. Об этом сообщила врач-аллерголог Юлия Миневич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист посоветовала не использовать горчичники при заболеваниях кожи, высокой температуре и беременности. От такого способа следует отказаться и пациентам со злокачественными образованиями, предупредила врач.
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По ее словам, важно строго соблюдать правила процедуры. В противном случае горчичники могут вызвать раздражение или ожоги кожи, добавила Общественная Служба Новостей.
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