Общество 11 июля 2023, 14:20 Врач Милюшкин: пострадавшему от нападения в Электростали парню сделают операцию по кожной пластике

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Пациенту со скальпированной раной головы, пострадавшему от нападения в Электростали, проведут операции по наращиванию волос и кожной пластике. Об этом рассказал врач-травматолог Андрей Милюшкин сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, парню предстоит долгая реабилитация, на данный момент его состояние оценивается как относительно удовлетворительное. При осмотре врачи диагностировали отсутствие кожных покровов волосистой части головы.

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Отмечается, что агрессивную реакцию у нападавших вызвал необычный цвет волос пострадавшего.