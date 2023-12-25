25 декабря 2023, 12:10
Врач Мещерякова посоветовала сократить потребление скрытого сахара в новогодние праздники
Газировки, торты и конфеты зачастую можно встретить на традиционном новогоднем столе. Диетолог Татьяна Мещерякова назвала правило, которое позволит сократить потребление сладкого в праздничные дни. Об этом сообщили «Известия».
Врач посоветовала сократить потребление скрытого сахара. По ее словам, ударные дозы содержатся, например, в покупных соусах, а также консервированных овощах и фруктах.
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Большое количество сахара включают мясные полуфабрикаты и колбасы, добавила эксперт. В связи с этим она призвала внимательнее относится к составу продуктов.
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